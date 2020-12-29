Росаккредитация создала сервис для защиты от мошенников при поверке бытовых водосчетчиков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росаккредитация создала сервис, с помощью которого россияне могут получить информацию о компаниях, занимающихся поверкой бытовых счетчиков воды. Об этом сообщает пресс-службе Росаккредитации.

"Получение достоверной информации при помощи нового сервиса Росаккредитации поможет россиянам защититься от мошенников, которые берут деньги за услугу, но при этом не аккредитованы в национальной системе аккредитации и не имеют права проводить поверку", - прокомментировали в пресс-службе.

Сервис по проверке компаний доступен на сайте Росаккредитации. Для получения информации нужно ввести название организации, которая собирается провести поверку бытовых счетчиков, и ее ИНН. Все компании, имеющие право оказывать подобные услуги, занесены в реестр Росаккредитации. Также в реестре можно не только проверить, но и найти компанию для поверки бытовых счетчиков.

Организации, имеющие право на поверку счетчиков, но не включенные в реестр, могут сообщить об этом через форму обратной связи на сайте Росаккредитации.

В Росаккредитации отметили, что 1 января 2021 года истекает срок, когда россияне могли использовать бытовые приборы учета без проведения очередной поверки. Такие меры были приняты из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Согласно закону, у жильцов многоквартирных домов должны быть установлены индивидуальные счетчики холодной и горячей воды. Для каждого счетчика есть свой интервал между поверками, который указан в паспорте.