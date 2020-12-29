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Песков поставил 2020 году "не больше двойки за технику и артистизм"

Пресс-секретарь президента считает, что год был слишком нервным, а его последствия в полной мере человечество пока не осознало
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что 2020 год был слишком нервным и его последствия в полной мере человечество пока не осознало. Как заявил представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI, оценивая уходящий год, он бы "больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм".

"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира, - сказал Песков. - Какой-то уж больно он нервный". "Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года, - добавил он. - Ясно, что они будут плохие". Пресс-секретарь президента заметил, что, с другой стороны, год дал силы бороться с этими негативными последствиями. "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", - заключил он.

Программа международного телеканала RTVI "Итоги года с Сергеем Шнуровым", в которой ведущая Тина Канделаки, генеральный продюсер Сергей Шнуров и поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, обсудят ключевые события уходящего года, выйдет в эфир на сайте телеканала 29 декабря.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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