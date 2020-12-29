В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Баренцевом море рыбакам

МУРМАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области объявили 29 декабря в регионе траур по рыбакам, погибшим в результате крушения траулера "Онега" в Баренцевом море. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

"Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе - день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой", - сказал Чибис.

От имени всех северян он принес соболезнования родным погибших. Свои соболезнования, отметил губернатор, уже выразили президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и патриарх Кирилл. В Мурманской области создан межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи семьям моряков.

"Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи", - сказал глава региона.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский выразил соболезнования семьям погибших. "Вчерашняя трагедия, в которой погибла большая часть экипажа судна "Онега", стала болью для всех северян. Сегодня наш регион скорбит вместе с Мурманской областью и другими регионами, где семьи не дождались возвращения домой своих родных, - написал в своем аккаунте в сети Instagram. - Искренне соболезную всем, кого коснулась эта страшная трагедия. Семье Владимира Владимировича Фурсы, который жил в Архангельске, обязательно окажем всю необходимую поддержку. Скорбим вместе с вами".