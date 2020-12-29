В Москву доставили первую партию произведенной в Южной Корее вакцины "Спутник V"

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Asiana Airlines доставила в Москву первую партию произведенной в Республике Корея российской вакцины "Спутник V". Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на авиакомпанию.

По его информации, первая партия прибыла в Россию 25 декабря, вторая партия будет направлена во вторник во второй половине дня.

Вакцины были произведены компанией Hankook Korus Pharm, принадлежащей южнокорейской GL Rapha. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. Стороны тогда договорились, что производство будет запущено в декабре текущего года. Поставки вакцины на экспорт начнутся в январе 2021 года.