Глава исполкома ОНФ подарит пенсионеру спортивный костюм в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту 86-летнего Хайдара Асатовича, который мечтал о зимнем спортивном костюме.

"Хайдар Асатович, 86 лет. Любитель спорта, как и я. Хочет в подарок спортивный зимний костюм. Республика Татарстан, пансионат "Сердце гармонии". Хайдар Асатович, пошел отрабатывать", - сказал Кузнецов в ходе марафона благодарностей ОНФ, посвященного итогам 2020 года.

В свою очередь к акции также присоединился советник руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов и снял открытку с елки. "Виноградов Тимофей, шесть лет. Мечтает о батуте. Вологодская область. Отлично, попробуем организовать ему прыжки на батуте. Это отличная, развивающая история для всех групп мышц", - отметил Поликанов.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.