В России выявили 27 002 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 002, до 3 105 037. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Прирост оказался минимальным с 16 декабря, 28 декабря штаб сообщал о 27 787 выявленных случаях.

В относительном выражении прирост числа заболевших третий день находится на уровне 0,9%.

В частности, в Москве выявили 5 641 случай (против 6 253 днем ранее), в Санкт-Петербурге - 3 757, в Московской области - 1 547, в Нижегородской - 497, в Свердловской - 401, в Псковской - 394.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 553 027, следует из данных штаба.

Число вылечившихся и умерших

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 874. Всего выздоровели 2 496 183 человека.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до уровня 80,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Москве выписали 5 626 человек, в Санкт-Петербурге - 2 109, в Подмосковье - 1 401, в Карелии - 504, в Нижегородской области - 465, в Красноярском крае - 411.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 487 днем ранее, до 55 827.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 75 смертей, в Санкт-Петербурге - 79, в Московской области - 24, в Ростовской - 23, в Свердловской - 17, в Алтайском крае - 16.