Кабмин присудил десять наград в области СМИ за 2020 год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении десяти премий правительства в области средств массовой информации за 2020 год, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Всего будет вручено десять наград по 1 млн рублей. Необходимое количество голосов получили три соискателя и семь журналистских коллективов", - говорится в сообщении.

За персональный вклад в популяризацию детского чтения, создание коллекции журналов и продвижение новой генерации российских авторов детской литературы премия присуждена гендиректору издательского дома "Лев" Льву Елину. За личный вклад в развитие СМИ награду получит главный редактор АНО "ТВ-Новости" (осуществляет управление российской телевизионной компанией RT) Маргарита Симоньян.

Премией отмечены редактор отдела культуры еженедельника "Аргументы и факты" Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев за серию материалов в рамках проекта "Как нам обустроить Россию". За репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии наград удостоены спецкорреспонденты газеты "Комсомольская правда" Александр Коц и Дмитрий Стешин.

"Их коллеги из "Московского комсомольца" - генеральный директор Павел Гусев, первый заместитель главного редактора Петр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов - будут награждены за актуальность и достоверность информации, публикуемой на страницах издания", - отметили в пресс-службе кабмина.

За личный вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики премию правительства получит ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков. Награда также присуждена генеральному директору АО "Первый канал. Всемирная сеть" Алексею Ефимову, продюсерам Дмитрию Борисову и Дарье Хубовой, а также советнику гендиректора Александру Ильину за создание нового тематического телеканала "Победа".

Другие лауреаты

За продвижение благотворительного медиапроекта "Дело дня" награды удостоен директор центра радиовещания "Вера, надежда, любовь", генеральный продюсер радиопрограммы "Дело дня" Роман Торгашин и соавтор программы, продюсер Дарья Мангушева.

Премия будет вручена гендиректору телерадиокомпании "Русь" Светлане Князевой, заместителю генерального директора по творчеству Вадиму Бондареву, главному редактору отдела управления Дарье Андреевой, начальнику коммерческой службы Галине Викторенко. Наградой отмечена работа по созданию и реализации успешного областного народного телевизионного конкурса "Земский доктор".

За создание образовательного медиа "Мел" премии правительства удостоены генеральный директор Александр Рудик, главред Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова и менеджер проектов Юлия Буглак.

Премии кабмина в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских медиа, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, работающим на русском языке. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.