Кабмин внес в Думу законопроект об оправданном риске для спасателей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве понятий "оправданный риск" и "крайняя необходимость", а также о запрете привлекать к ответственности спасателей и руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан, в том числе сотрудников МЧС, в таких условиях. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Под оправданным риском предлагается понимать "правомерные необходимые и достаточные действия или бездействие в ситуации, требующей незамедлительного реагирования спасателя, направленные на спасение жизни и здоровья людей в условиях проведения аварийно-спасательных работ, когда есть основания полагать, что такое спасение возможно, и реализуемые с угрозой для жизни и здоровья спасателей и (или) других лиц". Также закрепляется понятие крайней необходимости как состояние, при котором "действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам спасателя или другого лица, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".

Законопроект устанавливает, что спасатели, а также руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных служб и формирований не должны привлекаться к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибели "вследствие правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия" в условиях оправданного риска и (или) в состоянии крайней необходимости. Поправки предлагается внести в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

Предыстория

Ранее в МЧС России поясняли, что закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности, так как зачастую действия спасателей при ликвидации аварии выходят за рамки общих требований трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда. В качестве примера в МЧС приводили аварии в шахтах, при которых в условиях выхода из строя большинства штатных систем жизнеобеспечения, безопасности и мониторинга руководители спасательных операций не располагают объективной и достоверной информацией для оценки состояния горных выработок и прогнозирования возможных повторных взрывов. В министерстве заверили, что введение понятия "оправданный риск" при спасательных работах не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных и тем более несвоевременных действий.

В конце 2019 года законопроект размещался для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке обращалось внимание на тенденцию обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ из-за необеспечения достаточных мер безопасности. В качестве примера приводилась авария на шахте "Распадская" в 2010 году: руководителя горноспасательных работ обвиняли как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок.