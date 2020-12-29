Власти Мурманской области выделят семьям погибших рыбаков с судна "Онега" по 1 млн рублей

МУРМАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение выделить семьям рыбаков, погибших в результате крушения траулера "Онега" в Баренцевом море, материальную помощь в размере 1 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в министерстве информационной политики региона.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Правительство Мурманской области окажет материальную помощь семьям погибших и находившихся 28 декабря на рыболовецком судне "Онега" моряков, тела которых не найдены, а также пострадавшим при крушении траулера (порт приписки Мурманск) в Баренцевом море. Из средств резервного фонда правительства Мурманской области семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшие жители региона - по 500 тыс.", - сказано в сообщении.

Уточняется, что соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Во вторник на своей странице в Instagram он сообщил, что помощь семьям этим не ограничится. "Сейчас мы работаем над адресной помощью для каждой семьи", - написал Чибис.