Свыше трети всех обучающихся в вузах РФ африканских студентов поступили в этом году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 10,5 тыс. студентов из Африки поступили на обучение в российские вузы в текущем году, всего в России учатся 27 тыс. студентов из африканских стран. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки России.

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"По состоянию на 1 октября этого года в российских университетах обучаются более 27 тыс. граждан африканских стран. Всего в этом году поступили на обучение 10 538 граждан африканских стран", - сказали в Минобрнауки.

При этом в министерстве уточнили, что в статистике не учитываются граждане Африканского континента, обучающиеся в зарубежных филиалах российских вузов.

В 2019 году в российские вузы поступили 2 тыс. африканцев из 49 стран. Наибольшее число студентов зачислено из Замбии, Анголы, Египта и Конго. В 2018-2019 учебном году были зачислены 2 066 кандидатов из 52 стран Африки.

Тогда же сообщалось, что Минобрнауки России намерено расширить сотрудничество со странами Африки в области науки и образования.