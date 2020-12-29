Совет при Минздраве будет следить за выполнением программы модернизации здравоохранения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Общественный совет при Минздраве России будет мониторить реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартует в стране с 1 января 2021 года. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам заседания общественного совета.

"Общественный совет будет осуществлять мониторинг исполнения региональных программ модернизации и заслушивать ход их реализации не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости мы будем обращаться к этой важнейшей программе чаще", - сказал председатель совета Анатолий Домников, слова которого провидит пресс-служба министерства.

Отмечается, что члены общественного совета на заседании утвердили составы комиссий и одобрили проект плана работы на 2021 год.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В его рамках планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.