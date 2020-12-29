ФСИН рассказала о меню новогоднего стола для осужденных в колониях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Осужденным в российских колониях на Новый год подготовят праздничное меню. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

"Осужденных, конечно же, ждет праздничный стол. В этом году в праздничное меню войдут блюда из картофельного пюре с селедкой под шубой, котлеты, овощная запеканка, тушеное мясо, винегреты, оливье, гуляш с гречкой, жареная курица, плов, жаркое и разнообразные овощные салаты, выпечка - пирожки, корзиночки с кремом и профитроли", - сообщили во ФСИН.

В ведомственных магазинах, работающих на режимных территориях, можно будет заказать блюда на свой вкус. Сами осужденные тоже готовят праздничный стол. В магазины на территории колоний для них уже завозят мандарины, яблоки, груши, хурму, шоколадные конфеты, коржи для торта, колбасы и многое другое.

"Согласно опросу осужденных, на праздничных столах ожидаются различные салаты (мимоза, греческий салат, римский салат и другие), разнообразные закуски и нарезки, торты и пицца", - добавили во ФСИН.