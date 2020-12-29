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"ВКонтакте" представила рейтинг главных мемов года

В голосовании участвовали 64 мема

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с Memepedia представила рейтинг главных мемов года по версии пользователей. Всего в голосовании участвовали 64 мема. Пользователи в специальном мини-приложении "Битва мемов" выбирали лучшую картинку в паре. 

Первое место занял мем "Загадка от Жака Фреско" - американскому инженеру приписывали цитаты, которые никто никогда не произносил. Впоследствии их стали оформлвять в виде загадок. На втором месте - "Андрей Гайдулян и дэб". В 2020 году актер стал героем мемов, с помощью которых он “побывал” в городах России. Замыкает тройку лидеров "Польская корова" - мем с черно-белой коровой, которая танцует под польскую песню. 

В итоге топ-10 мемов выглядит так:

  1. Загадка от Жака Фреско
  2. Андрей Гайдулян и дэб
  3. Польская корова
  4. Ну как там с деньгами
  5. Я вас уничтожу
  6. Широкий Путин
  7. Кот качает головой
  8. Ля ты крыса
  9. Беда с башкой
  10. Качок Доге и Чимс

Как отмечается, мем "Загадка от Жака Фреско" победил с отрывом в 1%. "Голосование показало, что нестандартные постироничные мемы нравятся пользователям больше, чем понятные смешные картинки", - говорится в сообщении пресс-службы соцсети. 

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