"ВКонтакте" представила рейтинг главных мемов года

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с Memepedia представила рейтинг главных мемов года по версии пользователей. Всего в голосовании участвовали 64 мема. Пользователи в специальном мини-приложении "Битва мемов" выбирали лучшую картинку в паре.

Первое место занял мем "Загадка от Жака Фреско" - американскому инженеру приписывали цитаты, которые никто никогда не произносил. Впоследствии их стали оформлвять в виде загадок. На втором месте - "Андрей Гайдулян и дэб". В 2020 году актер стал героем мемов, с помощью которых он “побывал” в городах России. Замыкает тройку лидеров "Польская корова" - мем с черно-белой коровой, которая танцует под польскую песню.

В итоге топ-10 мемов выглядит так:

Как отмечается, мем "Загадка от Жака Фреско" победил с отрывом в 1%. "Голосование показало, что нестандартные постироничные мемы нравятся пользователям больше, чем понятные смешные картинки", - говорится в сообщении пресс-службы соцсети.