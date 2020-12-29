Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Петербурга в новогоднюю ночь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Почти нулевая температура воздуха ожидается в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь и первые сутки 2021 года. Уточненный прогноз на праздничные дни представил на пресс-конференции в ТАСС главный синоптик города Александр Колесов. После 3 января и до конца каникул, по его словам, установится морозная погода с осадками в виде снега.

"31 декабря температура в Петербурге в течение суток - 0...+2 градуса, и прохождение атмосферного фронта, который принесет осадки в виде мокрого снега и даже, наверное, больше в виде дождя. Первого числа такая же точно температура: в новогоднюю ночь положительная температура, в течение суток - 0...+2 градуса. Единственное, что сейчас, может быть, такая есть надежда на улучшение погоды в плане того, что не будет дождя, что закончатся осадки, но местами они еще могут сохраняться", - сказал синоптик.

Постепенное понижение температуры воздуха начнется со 2 января, отметил Колесов. "Основной минус, наверное, после 3-го числа. Все каникулы до 10-го числа будет все-таки более морозная, более зимняя погода с осадками уже в виде снега. Температура воздуха - общий фон на все эти дни [составит] -3...-8 градусов. В какие-то ночи, к 7-му, к 9-му [января], там перспективы, что даже и похолоднее будет", - уточнил синоптик, добавив, что с уверенностью можно говорить об отсутствии оттепели в прогнозе на этот период.