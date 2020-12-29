Песков: пока не известно, будет ли Путин делать прививку от коронавируса публично

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не известно, будет ли глава государства прививаться от коронавируса публично под видеозапись или же об этом сообщат через пресс-релиз.

"Нет, пока не известно", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, в какой форме сообщат о вакцинации Владимира Путина.

При этом Песков напомнил, что "сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться", но для этого было необходимо дождаться завершения всех формальностей по испытаниям для определенной возрастной категории. "Далее просто будем ждать решение президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, которое он посчитает целесообразным", - добавил пресс-секретарь главы государства.

26 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что министерство разрешило использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет. Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.