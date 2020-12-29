В Петербурге в декабре солнце светило менее 13 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Продолжительность солнечного сияния в Санкт-Петербурге в декабре составила меньше 13 часов, при этом большая часть пришлась на первую половину месяца. Об этом на пресс-конференции ТАСС во вторник сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Специально посчитал декабрьское солнечное сияние. Немного у нас - 12,9 часа - получилось. Сейчас эти дни будут уже без солнца, - сказал синоптик. - Но это было все в начале декабря, а вот вторая половина, она практически без солнца была. Вчера появлялось, но наш прибор его не берет, потому что оно очень низкое, просто просветления были. Практически полмесяца перед Новым годом мы живем в облаках и не видим солнечного света <...> В днях то же самое: дней получилось не очень много - всего шесть дней".

Для сравнения Колесов привел данные по декабрьскому солнечному сиянию в разные годы. Так, в 1998 году солнце светило 16 часов, в 2003 году - 14,7 часа, в 2006 году - 13,4 часа.

Количество солнечных часов в городе за год составило 1 636. "Больше даже было в 2018 году - 1 658. А уж про те годы, которые на самом деле были солнечные, - 2006 год, [например], - 1 784, здесь почти на 150 часов больше", - уточнил он.