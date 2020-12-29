В Пакистане выявили трех носителей "британского" штамма коронавируса

ИСЛАМАБАД, 29 декабря. /ТАСС/. Медики в Пакистане выявили во вторник три случая заражения более агрессивным штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд.

По имеющимся данным, 12 человек, вернувшихся в Пакистан из Великобритании, прошли обязательное тестирование на коронавирус. Шесть образцов дали положительный результат, а три показали 95%-ное совпадение с новой разновидностью генома вируса. Все случаи выявлены в Карачи.

Департамент здравоохранения провинции продолжает устанавливать круг людей, имевших контакты с инфицированными.

За время пандемии в Пакистане зарегистрировано 475 085 случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 умерли 9 992 человека, 425 494 пациента выздоровели.