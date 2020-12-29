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В 37 регионах прививку от гриппа сделали более 60% населения

Всего от гриппа привито уже более 85,9 млн человек, что составляет 59% населения России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Охват населения вакцинацией от гриппа в 37 регионах России уже превысил 60%. Об этом во вторник сообщает Роспотребнадзор.

"В 37 субъектах Российской Федерации охват прививками против гриппа превысил 60% от численности населения субъекта. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Всего от гриппа привито уже более 85,9 млн человек, что составляет 59% населения России. Кроме того, отмечается, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ была превышена в 28 регионах.

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в текущий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска, поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

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