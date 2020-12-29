В России на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 900 тыс. человек

Пандемия COVID-19

Мурашко: количество пациентов с коронавирусом в России в последние дни снизилось на 4%

По словам главы Минздрава, улучшается ситуация в Кировской, Псковской и Тамбовской областях, Калмыкии, Ненецком автономном округе

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