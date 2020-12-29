Мурашко: количество пациентов с коронавирусом в России в последние дни снизилось на 4%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России в последние дни снизилось на 4%. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета по противодействию распространению коронавируса.

"Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших снизилось <...> на 4%", - сообщил он.

По его словам, улучшается ситуация с коронавирусом в Кировской, Псковской и Тамбовской областях, Калмыкии, Ненецком автономном округе.