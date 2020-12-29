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Пандемия COVID-19
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Мурашко: количество пациентов с коронавирусом в России в последние дни снизилось на 4%

По словам главы Минздрава, улучшается ситуация в Кировской, Псковской и Тамбовской областях, Калмыкии, Ненецком автономном округе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России в последние дни снизилось на 4%. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета по противодействию распространению коронавируса.

"Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших снизилось <...> на 4%", - сообщил он. 

По его словам, улучшается ситуация с коронавирусом в Кировской, Псковской и Тамбовской областях, Калмыкии, Ненецком автономном округе.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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