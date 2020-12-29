СМИ: в Иране начались испытания на людях собственной вакцины от коронавируса

ТАСС, 29 декабря. Первая фаза испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса собственного производства началась в Иране во вторник. Об этом сообщило агентство Tasnim .

По его данным, испытания проходят в Тегеране, во время первой фазы тестирования инъекции будут сделаны 56 добровольцам. Всего было подано около 60 тыс. заявок.

Отмечается, что на церемонии запуска испытаний присутствовали вице-президент по делам науки и технологий Сорена Саттари страны, а также министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки. Технология тестов одобрена Управлением продовольствия и медикаментов Ирана и Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее глава Иранского общества иммунологии и аллергологии Мохаммад Вожгани сообщил, что Иран обладает необходимыми научными знаниями для налаживания производства вакцины от коронавируса в стране. По его словам, над этой вакциной работают три иранских исследовательских центра, один из которых уже успешно завершил испытания образцов на животных.

Иран и Россия ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству вакцины от коронавируса. Об этом заявил 22 декабря заместитель председателя Меджлиса (парламента) Ирана Амир Хосейн Казизаде Хашеми на встрече с представителями российских СМИ. Кроме того, по словам главы Общества Красного Полумесяца в Иране Карима Хеммати, в ближайшее время республика получит 150 тыс. доз вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с германской BioNTech. По его мнению, стране "нужно от 19 млн до 29 млн доз вакцины против коронавируса". При этом, считает он, "не обязательно вакцинировать все население страны, но нужно предоставить [вакцину] группам риска".

По последним данным, с начала эпидемии иранские медики зарегистрировали свыше 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано 54,8 тыс. летальных исходов, более 960 тыс. пациентов выздоровели.