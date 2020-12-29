Попова заявила, что в 77 регионах ситуация с коронавирусом стабильна дольше пяти недель

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в 77 регионах России находится в фазе стабилизации дольше пяти недель, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель. Это неплохой прогностический признак", - сказала она на заседании президиума совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Более миллиона россиян сейчас находятся под наблюдением из-за подтвержденных контактов с заразившимися коронавирусом. Контроль за соблюдением ими самоизоляции усилен, заявила глава Роспотребнадзора. "В общем под наблюдением сегодня находится более миллиона человек контактных, и контроль за их изоляцией также усилен и нами, и органами внутренних дел", - сказала она.

Попова отметила, что только в понедельник под наблюдение взяли более 78 тыс. человек, которым предстоит находиться в самоизоляции в течение двух недель.

Тестирование на COVID-19

Результаты 98% тестов на выявление коронавируса граждане получают в течение 48 часов, а 26% из них - менее чем за 24 часа, сообщила Попова.

"Мы проводим анализ своевременности выдачи результата исследований. Он должен быть выдан не позднее 48 часов после поступления материла в лабораторию, выдан непосредственно пациенту. На сегодняшний день, по данным прошедшей недели, 98% всех исследований в стране выполняются в течение 48 часов, <...> и направляется результат пациенту в это время. В том числе, менее суток - это 26% всех исследований", - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора внесла изменения в постановление о профилактике новой коронавирусной инфекции, установив новый срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус, который не должен превышать 48 часов.

Глава ведомства также заявила, что Роспотребнадзор сформировал запас в 7 млн тестов на коронавирус для проведения диагностики в январе.

"О готовности к работе в праздничные дни. Мы провели оценку наличия и создания запасов диагностических тестов в лабораториях субъектов Российской Федерации. Мы сформировали запас с лагом в один месяц во всех лабораториях, финансируемых из бюджета. В целом по стране имеется запас на 7 млн исследований для бесперебойного проведения лабораторной диагностики в течение пяти недель, чуть больше месяца", - сказала Попова.

Она добавила, что тест-системы уже доставлены в лаборатории. "Проверили наличие всех расходников, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов - все в наличии имеется", - сказала Попова.

Нарушения в лабораториях

Роспотребнадзор выявил нарушения в 88 из 435 проверенных лабораторий в России, где проводят тесты на коронавирус, сообщила глава ведомства.

"Мы по вашему (премьер-министра Михаила Мишустина - прим. ТАСС) поручению усилили контроль за лабораториями. <...> Только за последние две недели проверено 435 лабораторий, это почти половина всех лабораторий, которые задействованы в этой работе. Нарушения выявлены в 88 из них", - сообщила она.

По словам Поповой, только за прошедшую неделю приостановлена деятельность двух лабораторий: одной - в республике Коми и одной - в Амурской области. Деятельность приостановлена за грубейшее нарушение режима и правил биологической безопасности.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 81,3 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 105 037 случаев заражения, выздоровели 2 496 183 человека, умерли 55 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.