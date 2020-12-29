Чернышенко попросил включить номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время заседания президиума совета по противодействию распространению коронавируса обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб.

"Уважаемый Михаил Владимирович, необходимо включить короткий номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб. Для этого подготовлен проект постановления "О внесении изменений в правила оказания услуг телефонной связи", он у вас, прошу вас поддержать проект постановления", - сказал он.

Чернышенко рассказал, что среднее время ожидания ответа оператора службы 122 составляет менее одной минуты в 78 регионах РФ.

"Для выполнения поручения президента по решению проблем с дозвоном граждан в медицинские учреждения во всех регионах нашей страны заработал единый федеральный бесплатный короткий номер 122 и ежедневно сотрудники кол-центров во всех субъектах принимают и маршрутизируют около 130 тыс. звонков. На Едином портале госуслуг реализована возможность оставить отзыв или жалобу на работу этого сервиса службы 122. Что хочу отметить - уже сейчас в 78 регионах среднее время ожидания ответа оператора службы номера 122 составляет менее одной минуты", - сказал он.

По данным Чернышенко, в семи субъектах время ожидания составляет до двух минут. "Что еще важно - в 13 регионах, по примеру Московской области, уже используют искусственный интеллект на линии 122 в качестве голосового помощника, когда робот <…> помогает записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом, тем самым высвобождая и труд наших медицинских работников, и увеличивая пропускную способность наших линий", - добавил вице-премьер.

О том, что в России появится единая служба, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, Чернышенко сообщил 27 ноября. Единый номер 122 позволяет централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.