Мишустин попросил россиян соблюдать меры предосторожности в праздники в связи с COVID-19

"Совсем скоро новогодние праздники. Врачи, медсестры, социальные работники, водители скорых - все они продолжат работать и будут помогать тем, кто заболел. И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом", - сказал глава правительства, открывая во вторник заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. "Для этого необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, следовать медицинским рекомендациям, рекомендациям Роспотребнадзора и, самое главное, беречь себя и своих близких", - посоветовал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что у системы здравоохранения выходных не бывает, люди не выбирают, когда им понадобится медицинская помощь, а в праздники число обращений к врачам как правило растет. "Важно чтобы те, кому нужно, получали лечение", - обратился он к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, попросив доложить, все ли для этого подготовлено.