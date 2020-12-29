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Пандемия COVID-19

Мишустин попросил россиян соблюдать меры предосторожности в праздники в связи с COVID-19

Премьер-министр отметил, что в праздники число обращений к врачам как правило растет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян особо тщательно соблюдать меры предосторожности во время новогодних праздников в связи с пандемией коронавируса, чтобы облегчить работу врачам.

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"Совсем скоро новогодние праздники. Врачи, медсестры, социальные работники, водители скорых - все они продолжат работать и будут помогать тем, кто заболел. И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом", - сказал глава правительства, открывая во вторник заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. "Для этого необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, следовать медицинским рекомендациям, рекомендациям Роспотребнадзора и, самое главное, беречь себя и своих близких", - посоветовал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что у системы здравоохранения выходных не бывает, люди не выбирают, когда им понадобится медицинская помощь, а в праздники число обращений к врачам как правило растет. "Важно чтобы те, кому нужно, получали лечение", - обратился он к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, попросив доложить, все ли для этого подготовлено.

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Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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