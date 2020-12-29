Мишустин: ситуацию с распространением коронавируса в России в целом удалось удержать

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ситуацию с распространением коронавируса в России в целом удалось удержать, не допуская системных сбоев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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Он напомнил, что это завершающее заседание перед наступающим Новым годом.

"В текущем году вами всеми была проведена большая работа, - обратился премьер к участникам мероприятия. - Это позволило удержать ситуацию в целом, не допуская системных сбоев".

Мишустин призвал власти в новогодние праздники "внимательно следить за ситуацией, держать ее под личным контролем".