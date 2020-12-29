Источник рассказал о состоянии здоровья Пахмутовой и Добронравова

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в окружении супругов.

"Они оба находятся в ЦКБ (центральной клинической больнице - прим. ТАСС). Помощь пока не нужна, состояние стабильное, ухудшений нет", - рассказал собеседник агентства.

По его слова, "о выписке пока речь не идет, Пахмутова и Добронравов остаются под наблюдением врачей".

На прошлой неделе стало известно, что у 91-летней Пахмутовой и 92-летнего Добронравова диагностирован коронавирус.