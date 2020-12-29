Губернатор Псковской области вернулся к работе после перенесенной коронавирусной инфекции

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вылечился от коронавирусной инфекции и вернулся к работе в регионе, об этом он сообщил во вторник в видеообращении к жителям в Instagram.

"Скажу несколько слов о своем самочувствии. С болезнью я справился на домашнем лечении и... вошел в привычный рабочий график. Конечно, ковид не прошел без последствий, но они сохраняются у всех на протяжении нескольких недель. На рабочем процессе это никак не скажется", - сказал губернатор.

18 декабря пресс-служба администрации региона сообщила, что Ведерников заразился коронавирусом. Позже сам губернатор сообщил, что врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. В связи с болезнью Ведерников находился на самоизоляции в Москве, но продолжал работать дистанционно.

На данный момент в регионе 22 903 заразившихся, 11 195 выздоровели, 98 пациентов умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции продлили до 15 января карантин, перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий и корпоративов. Власти региона также приняли решение ограничить время работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, в ночь перед Рождеством и празднованием старого Нового года: заведения общепита должны работать до 21:00 мск.