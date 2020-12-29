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Мишустин призвал граждан по возможности не откладывать вакцинацию от коронавируса

По словам премьер-министра, чем больше людей получат иммунитет, тем быстрее получится остановить распространение коронавируса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал гражданам страны крепкого здоровья и призвал их по возможности не откладывать вакцинацию от коронавируса.

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"Хочу пожелать всем вам и гражданам нашей страны крепкого здоровья", - обратился глава кабмина во вторник к участникам последнего в этом году заседания президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Он призвал принимать все необходимые меры, чтобы беречь родных.

"А чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получат иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса", - заключил премьер.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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