Мишустин призвал граждан по возможности не откладывать вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал гражданам страны крепкого здоровья и призвал их по возможности не откладывать вакцинацию от коронавируса.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Хочу пожелать всем вам и гражданам нашей страны крепкого здоровья", - обратился глава кабмина во вторник к участникам последнего в этом году заседания президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Он призвал принимать все необходимые меры, чтобы беречь родных.

"А чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получат иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса", - заключил премьер.