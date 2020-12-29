Мишустин поддержал включение 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал включение номера 122, по которому при заболевании коронавирусом можно вызвать врача на дом или скорую помощь, в федеральный перечень номеров экстренных служб.

На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 во вторник глава кабмина заявил о необходимости продолжать работу по решению проблем с дозвоном в медицинские учреждения, так как люди должны получать помощь без промедления.

С просьбой включить номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб к Мишустину обратился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также рассказал, что среднее время ожидания ответа оператора службы 122 составляет менее одной минуты в 78 регионах РФ.

"Продолжайте эту работу, - отреагировал премьер. - Люди должны получать помощь без промедления, и, конечно, мы поддержим все инициативы, о которых вы сказали".

О том, что в России появится единая служба, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, Чернышенко сообщил 27 ноября. Единый номер 122 позволяет централизовать звонки в кол-центрах регионов и организовать их оперативную маршрутизацию - в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.