Чубайс сообщил, что разговаривал с Путиным перед отставкой с поста главы "Роснано"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед увольнением с поста главы компании "Роснано" общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени. А почему он должен был назвать мое имя, если он [проводил по видеосвязи встречу] с другим человеком (с новым главой "Роснано" Сергеем Куликовым - прим. ТАСС)?", - сказал Чубайс в интервью программе "Итоги года - 2020", фрагмент которого был опубликован во вторник на сайте RTVI.

Пресс-служба Кремля не сообщала об этом разговоре.

"В принципе, как правило, спецпредставитель - это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана", - добавил он. Чубайс также напомнил, что в новой должности не является госслужащим и не входит в штат сотрудников администрации президента.

Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года. Тогда компания называлась "Российская корпорация нанотехнологий". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Новым главой "Роснано" стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.