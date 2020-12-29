В Белоруссии на первом этапе намерены привить вакциной "Спутник V" 200 тыс. человек

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белорусские медики на первом этапе вакцинации от коронавируса планируют привить российской вакциной "Спутник V" 200 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"На 200 тыс. человек, которые мы планируем вакцинировать на первом этапе, подписаны контракты на поставку вакцины. Мы охватим вакциной "Спутник V" данное количество пациентов. В дальнейшем, я надеюсь, мы закроем наши потребности и прямыми поставками [из РФ], и локализацией вакцины в нашей стране [к концу февраля - началу марта]", - сказал Пиневич. Он отметил, что после этого "объемы вакцинирования будут исчисляться сотнями тысяч".

Министр подчеркнул, что массовая вакцинация от коронавируса в Белоруссии началась раньше, чем планировалось. Первыми вакцину получат уязвимые с точки зрения эпидемического процесса категории населения, среди которых работники сфер медицины и образования, торговли.

По сообщению белорусских государственных СМИ, первыми гражданами республики, получившими вакцину от COVID-19, стали работники городской поликлиники № 5. Она является одной из четырех клинических баз, на которых проводились испытания вакцины.

29 декабря Минздрав Белоруссии сообщил, что первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию, в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V". Ранее Минздрав сообщал, что до конца весны 2021 года в стране планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек.