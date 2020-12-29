В Белоруссии на первом этапе намерены привить вакциной "Спутник V" 200 тыс. человек

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белорусские медики на первом этапе вакцинации от коронавируса планируют привить российской вакциной "Спутник V" 200 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич.
"На 200 тыс. человек, которые мы планируем вакцинировать на первом этапе, подписаны контракты на поставку вакцины. Мы охватим вакциной "Спутник V" данное количество пациентов. В дальнейшем, я надеюсь, мы закроем наши потребности и прямыми поставками [из РФ], и локализацией вакцины в нашей стране [к концу февраля - началу марта]", - сказал Пиневич. Он отметил, что после этого "объемы вакцинирования будут исчисляться сотнями тысяч".
Министр подчеркнул, что массовая вакцинация от коронавируса в Белоруссии началась раньше, чем планировалось. Первыми вакцину получат уязвимые с точки зрения эпидемического процесса категории населения, среди которых работники сфер медицины и образования, торговли.
По сообщению белорусских государственных СМИ, первыми гражданами республики, получившими вакцину от COVID-19, стали работники городской поликлиники № 5. Она является одной из четырех клинических баз, на которых проводились испытания вакцины.
29 декабря Минздрав Белоруссии сообщил, что первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию, в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.
Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V". Ранее Минздрав сообщал, что до конца весны 2021 года в стране планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек.