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Пандемия COVID-19

Греф рассказал, что еще в апреле вакцинировался "Спутником V"

Глава Сбербанка сообщил, что сразу после прививки чувствовал себя нормально

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф привился от коронавируса вакциной "Спутник V" в составе первой экспериментальной группы еще в апреле этого года. Об этом банкир рассказал в интервью ТАСС.

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"Да, в апреле укололся "Спутником V". Тогда других вариантов не было. Нам поручили проектное сопровождение производства вакцины, трансфера технологии из сектора науки в индустрию. Когда я увидел, что академик Гинзбург и его команда из центра Гамалеи привилась, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что для него был слишком большой риск выпасть на месяц из жизни из-за коронавируса в такое непростое время. "Проверил на собственном примере: защита работает хорошо. Много раз оказывался в командировках с людьми, подхватившими ковид, но еще не знавшими об этом. Потом все, кто ездил с нами, заболевали, а я оставался в строю", - добавил он.

Греф также рассказал, что сразу после прививки чувствовал себя нормально, но на следующий день была небольшая ломота в теле. "Я сделал прививку в четверг, в пятницу отработал день, лишь к вечеру стало немножко ломать. В субботу уже чувствовал себя нормально", - поделился он воспоминаниями.

В апреле Сбербанк сообщал, что направит более 3 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавируса. В частности, для поддержки в создании вакцин и лекарств от коронавируса деньги в координации с Минздравом РФ пошли федеральному Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" и другим исследовательским организациям.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия COVID-19
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