Греф считает, что пандемия стихнет после июня 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом, может быть преодолена к июню следующего года, однако ее последствия никуда не исчезнут.

"Хвост коронавируса наверняка перейдет на первою полугодие. Впрочем, я оптимистичен - думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя ее последствия никуда не исчезнут", - сказал глава банка в интервью ТАСС.

Тем не менее Греф подчеркивает, что риски в мире по-прежнему высоки. "Возросли геополитические риски, они развиваются, а макроэкономические противоречия усугубляются. Внутри целого ряда стран заметно увеличился долг, никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой", - добавил банкир.

Так, по мнению банкира, на текущий момент ни одна страна не смогла в полной мере приспособиться новому цифровому и технологическому состоянию общества, что является серьезным вызовом для современности. Также поводом для озабоченности является растущая материальная дифференциация населения. "На эту тему много спекуляций, мало вдумчивой работы и размышлений. Ответов нет ни у кого, у меня тоже. Но выход искать надо, тратить на это время. Если диспропорция будет нарастать, сфера государственного управления придется радикально менять", - резюмировал глава Сбербанка.