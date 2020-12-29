Жители Земли увидят четыре затмения и суперлуние в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главными астрономическими событиями наступающего 2021 года станут два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние, при котором спутник приблизится на минимальное расстояние к Земле. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Наступающий 2021 год подарит нам четыре затмения: два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне)", - сообщили ТАСС в планетарии.

Полное лунное затмение с максимальной фазой 1,01 произойдет 26 мая. Оно совпадет с так называемым суперлунием, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В такие моменты Луна кажется наблюдателям на Земле примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

"Лунное затмение придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткая полная фаза может быть видна только в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке и Чукотке, прилегающих территориях. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения", - сообщили ТАСС астрономы.

В следующий раз Луна скроется от наблюдателей 19 ноября. Максимальная фаза частного затмения составит 0,97. Свидетелями редкого явления в России станут жители Чукотки и Камчатки, а на Дальнем Востоке можно будет увидеть отдельные фазы затмения.

Солнечные затмения 2021

Астрономы прогнозируют кольцеобразное затмение Солнца 10 июня. Россияне смогут увидеть как кольцеобразную, так и частные фазы этого события. Солнечный диск скроется от глаз наблюдателей на 91,5%.

Четвертого декабря произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно из акватории Тихого и Атлантического океанов, а также в Антарктиде. Частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и на юге Австралии. С территории России затмение видно не будет.