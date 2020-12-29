Конституционный суд разрешил длительные свидания содержащимся в СИЗО осужденным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей основному закону страны нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ, не предусматривающие длительных свиданий для содержащихся в СИЗО осужденных, и обязал власти внести изменения в кодекс. Об этом говорится в опубликованном постановлении КС.

"Признать статью 77 УИК Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" в их взаимосвязи, рассматриваемые в системе действующего правового регулирования, не соответствующими Конституции Российской Федерации", - говорится в документе.

КС рассматривал дело по обращению Евгения Парамонова, который с 2014 по 2017 годы находился в СИЗО Санкт-Петербурга под арестом по уголовному делу в отношении него. Затем, согласно приговору суда, его должны были перевести в колонию общего режима, однако оставили в СИЗО, так как он проходил фигурантом по другому уголовному делу. Все это время ему были запрещены длительные свидания с родственниками, так как по действующему тогда законодательству для содержащихся в СИЗО они не были предусмотрены. Парамонов подал в суд общей юрисдикции из-за нарушения этим своих прав, однако суд отказал ему.

Парамонов счел эту ситуацию нарушением его конституционных прав и обратился в КС РФ. В своем обращении он отмечал, что сначала не мог видеться с родными, будучи еще не признанным виновным, а затем, получая по закону право четырежды в год иметь длительные свидания с женой и детьми в связи с переводом в колонию, не мог им воспользоваться из-за решения не этапировать его из СИЗО.

КС согласился с заявителем и обязал законодательные власти внести изменения в кодекс. Суд указал, что обозначенные заявителем нормы УИК безосновательно ограничивают осужденных к лишению свободы в праве на длительные свидания. До внесения изменений в законодательство вопрос о длительных свиданиях для находящихся в СИЗО должен решаться судами в соответствии с постановлением КС.