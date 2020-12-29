Чавушоглу: обсуждение РФ и Турцией поставок и производства "Спутника V" ведется успешно

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Процесс обсуждения вопроса поставок и совместного производства вакцины против коронавируса "Спутник V" между Россией и Турцией продвигается в позитивном ключе. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"В период пандемии по различным вопросам у нас с Россией идет тесное сотрудничество, включая и вакцинацию наших граждан, - сказал он. - Уважаемый президент России Владимир Путин касательно вакцины "Спутник V" сделал предложение нашему президенту. Президент дал приказ Минздраву, сразу был подписан протокол по сотрудничеству по вакцине. Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет о поставке в одностороннем порядке вакцины и о совместном производстве этой вакцины".

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.