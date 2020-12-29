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Пандемия COVID-19

Губернатор Ставрополья вакцинировался от коронавируса

По словам Владимира Владимирова, чувствует он себя хорошо, прививка не сказалась на работоспособности

СТАВРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

"Вчера сделал прививку против COVID-19. Самочувствие нормальное, на работоспособность не влияет, а уверенности придает. Врачи дали набор рекомендаций, что можно, что нельзя с прививкой", - написал Владимиров.

По его данным, на Ставрополье уже поступило около 5 тыс. доз вакцины, до конца февраля будет еще не менее 90 тыс. доз.

В Ставропольском крае пункты вакцинации открыты на базе 41 медицинского учреждения. В общей сложности планируется вакцинировать не менее 1,5 млн жителей Ставрополья.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
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