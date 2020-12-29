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Пандемия COVID-19

В Аргентине началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

Одним из первых привился губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса нового типа российским препаратом "Спутник V" началась во вторник в Аргентине. Одним из первых привился губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф, трансляцию вел телеканал Todo Noticias.

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Глава крупнейшего региона страны вышел из больницы и показал сертификат о прививке.

По данным телеканала, первой в стране вакцину получила медсестра из провинции Буэнос-Айрес.

Прививочная кампания будет проходить одновременно во всех регионах страны. Больше всего доз из первой партии - 123 тыс. - было распределено провинции Буэнос-Айрес. В столицу было доставлено 23,1 тыс. доз.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V". Первая партия препарата в количестве 300 тысяч доз прибыла в южноамериканскую республику 24 декабря. Днем ранее министерство здравоохранения республики страны выдало разрешение на экстренное применение препарата.

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АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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