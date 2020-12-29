Умер Пьер Карден

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни. Об этом во вторник сообщает AFP со ссылкой на семью кутюрье.

Как великий кутюрье шил костюмы для Большого театра, дружил с Майей Плисецкой и вдохновлялся полетом Гагарина

"Мой любимый Карден" Как великий кутюрье шил костюмы для Большого театра, дружил с Майей Плисецкой и вдохновлялся полетом Гагарина

По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (область Венеция, Италия). Он удостоен многихпрестижных наград, в числе которых есть и российские. В 2013 году Карден был награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина (вручена в июне 2014 года), а в 2008 году модельеру было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств.

Отношение модельера к России

Карден хорошо относился к России, многократно посещал Москву, Санкт-Петербург и Калугу, во время каждого визита бывал в Музее космонавтики.

Как рассказывал сам кутюрье, первый раз он приехал в Россию более "полувека назад" и с тех пор побывал в ней несколько десятков раз. В 1991 году состоялось большое дефиле Дома моды Кардена на Красной площади в Москве.