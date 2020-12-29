Умер Пьер Карден

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни. Об этом во вторник сообщает AFP со ссылкой на семью кутюрье.
По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.
Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (область Венеция, Италия). Он удостоен многихпрестижных наград, в числе которых есть и российские. В 2013 году Карден был награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина (вручена в июне 2014 года), а в 2008 году модельеру было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств.
Отношение модельера к России
Карден хорошо относился к России, многократно посещал Москву, Санкт-Петербург и Калугу, во время каждого визита бывал в Музее космонавтики.
Как рассказывал сам кутюрье, первый раз он приехал в Россию более "полувека назад" и с тех пор побывал в ней несколько десятков раз. В 1991 году состоялось большое дефиле Дома моды Кардена на Красной площади в Москве.
Дизайнер мог назвать своими близкими друзьями балерину Майю Плисецкую, композитора Родиона Щедрина и других представителей русской культуры. В 2014 году он стал кавалером российского Ордена Дружбы.
Во Франции модельер основал собственный музей, который расположен в Сент-Уане под Парижем. Там собраны его самые оригинальные работы. Как был убежден Карден, "одного таланта и вкуса недостаточно, все решает стиль". Его Дом моды называют творческой лабораторией.