Власти КНР планируют создать на Хайнане суд по интеллектуальным правам

ХАЙКОУ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Китая намериваются создать специализированный суд по интеллектуальным правам в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на постановление Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

В новом суде будут рассматриваться гражданские, административные и уголовные дела по защите интеллектуальных прав в провинции Хайнань. В частности, судебные разбирательства будут проводить в отношении дел, связанных с патентами, секретными технологиями, компьютерным программным обеспечением, новыми сортами растений, интегральными схемами и товарными знаками. По планам властей, это специализированное учреждение укрепит защиту прав интеллектуальной собственности в провинции, создаст еще более благоприятные условия для ведения бизнеса и внесет вклад в создание порта свободной торговли на Хайнане.

Согласно официальным данным, в первом полугодии текущего года органы правосудия Хайнаня рассмотрели 989 дел по интеллектуальным правам, власти ожидают, что в следующем году в провинции смогут рассмотреть порядка 4 тыс. подобных дел.

На данный момент в КНР действуют три суда по интеллектуальным правам: в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу (южная провинция Гуандун). В них осуществляют только гражданское и административное судопроизводство.

Власти Китая уделяют особое внимание созданию в провинции Хайнань привлекательной международной деловой среды, функционирующей на основе верховенства права. В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.