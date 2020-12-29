На Северном Кавказе началась вакцинация населения от коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 декабря. /ТАСС/. Вакцинация населения от коронавируса началась в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, в других республиках Северного Кавказа идет прививочная кампания среди медицинских работников, учителей, а в некоторых субъектах только ожидают поступления новых доз вакцины, рассказали в региональных министерствах здравоохранения.

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Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники, но регионы могут расширять этот список.

В Кабардино-Балкарию поступило 1 442 дозы вакцины "Гам-Ковид-Вак". Уже привиты 772 человека. Все они чувствуют себя удовлетворительно, сообщили ТАСС в Минздраве республики. "Как правило, в первые сутки у них наблюдалось небольшое повышение температуры и озноб, после состояние приходило в норму. Желающих привиться постепенно становится больше", - сказал собеседник агентства.

В Северной Осетии успели привить 55 добровольцев. Вакцинацию население республики проходит в поликлиниках Владикавказа, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Готовность к вакцинации

В других регионах Северного Кавказа также технически готовы к массовой вакцинации населения.

Дагестан получил 800 доз вакцины, они уже переданы аптекам Махачкалы, привиться может каждый желающий. "Приезжие из районов смогут сделать прививку в Республиканском центре инфекционных болезней", - сказали в пресс-службе Минздрава Дагестана. В регионе созданы условия для хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры. Вакцина будет поступать в республику поэтапно, добавили в пресс-службе.

В Чеченской Республике открыты 14 пунктов вакцинации, по мере поступления вакцины дополнительно планируется развернуть еще 11. В регион поступило 1 042 дозы вакцины, сейчас прививаются жители из группы риска: медицинские работники, сотрудники образовательных организаций и лица, которые контактируют с большим количеством людей.

В Ставропольском крае планируется вакцинировать не менее 1,5 млн жителей. Для этого пункты вакцинации открыты на базе 41 медицинского учреждения. Второй этап вакцинации от коронавируса с расширением категории прививаемых начнется в Ставропольском крае в январе 2021 года. К концу декабря в регионе прививку сделали более 2,1 тыс. человек (медики, педагоги, соцработники), сообщили в пресс-службе губернатора края.

В Ингушетию в общей сложности до конца года должно поступить 438 доз вакцины для медработников.

До конца 2020 года в Карачаево-Черкесии планируется привить от коронавируса более 400 человек, в первую очередь прививки будут сделаны медработникам и педагогам, а также сотрудникам МВД и МЧС.