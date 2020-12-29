В Гидрометцентре прогнозируют теплый январь во многих регионах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Аномально теплым январь будет для жителей Курской, Брянской, Орловской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской областей, Карелии, Крыма, запада Краснодарского и севера Красноярского краев, северо-запада Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в январе 2021 года прогнозируется следующая: в западных регионах европейской части России, Курская, Брянская, Орловская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Мурманская области, Карелия, Крым, на западе Краснодарского края, температура ожидается выше нормы. Выше нормы температура также прогнозируется на севере Красноярского края и северо-западе Якутии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномально холодный январь ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Забайкалье, Бурятии, Амурской области, Приморье.

"На остальной территории России температура будет около нормы", - отметил метеоролог.

Осадки в январе

Вильфанд сообщил, что избыток осадков в январе 2021 года прогнозируется только на Таймыре и в Забайкалье. Дефицит осадков ожидает Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и юг Урала.

"Огромная территория, северная половина Якутии и Чукотка, здесь тоже дефицит осадков", - сообщил Вильфанд.