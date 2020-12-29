ВЦИОМ: россияне ждут, что 2021 год будет лучше уходящего

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россияне надеются, что в 2021 году улучшится ситуация с пандемией коронавируса (21%), но опасаются роста цен на товары (15%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра во вторник.

"Новый, 2021 год будет лучше уходящего, по мнению 42% россиян (чаще так считают люди в возрасте от 60 лет - 49%)", - говорится в материалах опроса, где отмечено, что треть респондентов (35%) не ждут изменений в новом году, а 16% смотрят в будущее с пессимизмом.

Кроме победы над вирусом россияне ожидают улучшения экономической ситуации и укрепления рубля (9%), повышения зарплат (7%) и пенсий (6%).

В числе негативных изменений, которые могут произойти в нашей стране, респонденты выделили рост цен (15%), падение уровня жизни (11%), новую волну пандемии (9%) и рост безработицы (6%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 декабря 2020 года методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.