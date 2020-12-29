Почта России за год выдала в Петербурге 17,8 млн посылок с помощью электронной подписи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили в 2020 году свыше 17,8 млн посылок при помощи электронной подписи. Об этом сообщила пресс-служба Почты России во вторник.

"Более 17,8 млн посылок получили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области при помощи простой электронной подписи. В настоящее время все больше петербуржцев и жителей Ленобласти получают посылки и заказные письма без документов и бумажных извещений, предъявляя код из смс или push-уведомления в мобильном приложении Почты России. В 2020 году в регионе к сервису подключились 1,38 млн человек", - говорится в сообщении.

Регистрация простой электронной подписи занимает несколько минут, но позволяет в пять раз сократить сроки выдачи почты и отказаться от заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает около 30 секунд. Важно, что вес и габариты посылки не имеют значения.

"Простая электронная подпись - это удобный и надежный сервис. Благодаря его внедрению значительно сократилось время обслуживания клиентов в отделении почтовой связи. Достаточно единожды оформить простую электронную подпись и далее при каждом визите в почтовое отделение называть только код из смс-сообщения, которое придет на мобильный телефон, когда вы будете забирать свою корреспонденцию", - отметил директор макрорегиона Северо-Запад АО "Почта России" Дмитрий Серебренников.

В Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области входит 13 почтамтов, из которых три функционируют на территории Петербурга и 10 - в Ленинградской области. Филиальная сеть состоит из 823 отделений, из которых 523 расположено на территории Ленобласти. В них работают более 9,5 тыс. человек, из которых свыше 4 тыс. - это операторы связи, 3,7 тыс. - почтальоны.