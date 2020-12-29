Суд приостановил до Нового года работу Главclub за нарушения на концерте "Кровостока"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы приостановил на восемь суток деятельность клуба ГлавClub после того, как Роспотребнадзор нашел нарушения во время концерта группы "Кровосток". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд приостановил деятельность ГлавClub на восемь суток за нарушения, выявленные Роспотребнадзором на концерте "Кровостока". Клуб признали виновным в нарушении КоАП РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП)", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что решение было принято не во вторник, а ранее. "До нового года этот клуб должен восстановить работу", - пояснили в суде.

По версии Роспотребнадзора, администрация клуба не уследила за соблюдением гостями социальной дистанции и режима ношения масок. Представители Главclub не стали обжаловать решение суда.