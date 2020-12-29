Власти Крыма сообщили, что обманутые дольщики получили первые компенсации

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Фонд помощи обманутым дольщикам Крыма произвел первые выплаты компенсаций пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

"Выплаты расписаны на три года. В этом году мы выполнили план. Хорошо заканчиваем в этой части год. Все, как и обещали. Первые 50 млн рублей у нас были выплачены", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что компенсации получили более 30 семей. "Это те люди, которые пострадали от работы недобросовестных застройщиков, которые на территории различных муниципальных образований вели незаконные строительно-монтажные работы. На участках, выданных под индивидуальное жилищное строительство, строили многоквартирные дома", - пояснил Кабанов.

По оценкам властей Крыма, в общей сложности более 1 тыс. жителей республики и других регионов России пострадали от действий недобросовестных застройщиков на полуострове. "На сегодняшний день идет формирование реестров на следующий год. Пока тяжело говорить, сколько будет в следующем году. Пока планируем от 300 до 400 млн рублей такие же выплаты", - рассказал Кабанов.

Правительство РФ в ноябре выделило из резервного фонда более 50 млн рублей на выплату компенсаций пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в Крыму.