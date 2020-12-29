МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев исполнил новогоднее желание девочки из Пензенской области, подарив ей синтезатор, микрофон и акустическую колонку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний". В одном из шариков, украсивших новогоднюю ель в Доме правительства РФ, находилась открытка с заветным желанием Валерии Новиковой из Никольска Пензенской области. Девочке 10 лет, и она занимается в музыкальной школе. В преддверии Нового года Валерия поделилась с Дедом Морозом своей мечтой о синтезаторе, микрофоне и акустической колонке", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что накануне Колокольцев позвонил матери ребенка Ольге и сказал, что подарки будут вручены в ближайшее время. "Владимир Колокольцев пожелал всей семье крепкого здоровья, а Валерии - творческих успехов. По поручению министра долгожданные подарки семье Новиковых передал начальник межмуниципального отдела МВД России "Никольский" подполковник полиции Роман Улюшкин. Когда девочка открыла коробку, ее радости не было предела - там было именно то, о чем она мечтала. Младшая сестренка Валерии, Вероника, которой всего пять лет, получила в подарок куклу", - заключили в МВД.