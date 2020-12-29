Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" внесли в реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ внес Центр по работе в проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"29 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет", - говорится в сообщении Минюста.

Центр "Насилию.нет" был создан Анной Ривиной и занимается проблемой домашнего насилия в России. В этом центре помогают людям, ставшим жертвами насилия, и работают с агрессорами, решившими измениться.