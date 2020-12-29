Власти Ярославской области разрешили отелям проводить мероприятия в новогоднюю ночь

ТАСС, 29 декабря. Правительство Ярославской области позволило классифицированным средствам размещения в регионе проводить мероприятия с ночь в 31 декабря на 1 января. Об этом сообщается во вторник на портале органов государственной власти региона.

"Классифицированным гостиницам, хостелам и отелям разрешено в ночь с 31 декабря на 1 января проводить новогодние мероприятия для проживающих до 2:00. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ярославской области, регулирующее работу организаций и индивидуальных предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как уточняется на портале, в регионе классифицированы 99 средств размещения.

Кроме того, кинотеатрам и кинозалам разрешено проводить сеансы после 23:00 при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, в Ярославской области введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также в этот период заведения общепита не вправе оказывать услуги населению в помещениях. Доставка и работа на вынос разрешены. Ограничения не распространяются на работу придорожных кафе, столовых и закусочных.