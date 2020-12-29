Суд 26 января рассмотрит иск экс-адвоката фигуранта дела Голунова о восстановлении статуса

МОСКВА, 29 декабря . /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 26 января рассмотрит иск Алексея Коврижкина, бывшего адвоката экс-полицейского Игоря Ляховца, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.

"Суд провел досудебную подготовку по иску Коврижкина и назначил заседание по существу иска на 26 января 2021 года. В своем иске Коврижкин требует отменить решение адвокатской палаты о лишении его статуса адвоката", - сказали в суде.

Материалы искового заявления находятся на рассмотрении у судьи Германа Бугынина, который ранее рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов.

Одна из жалоб на Коврижкина в палату была подана адвокатом Владимиром Петропавловским от имени своего доверителя, экс-сотрудника СК Андрея Тринева, 6 февраля, вторая - 1 октября. В частности, он считал, что Коврижкин провоцировал следователей на дачу взятки, однако с их стороны не было угроз и вымогательства. При этом Коврижкин настаивал, что он обратился к ФСБ за консультацией в связи с вымогательством у их доверителей денег следователями, и все оперативные мероприятия с его участием были согласованы с ними. 29 октября совет Адвокатской палаты Москвы лишил Коврижкина статуса на 2 года за сотрудничество и консультации с ФСБ втайне от своих доверителей, но прекратил дисциплинарное дело об участии в следственном эксперименте "вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившихся в ходе разбирательства".

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что на Коврижкина подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринев. Они оба были арестованы за взятку, которую передал им Коврижкин от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Петропавловский утверждал, что Коврижкин по личной инициативе и начал вести с Дубинским и Триневым беседы о деньгах и записывать эти разговоры, сам договаривался и называл суммы, а следователи денег не просили. В августе при рассмотрении жалобы на Коврижкина квалификационная комиссия не нашла нарушений. Бывшие следователи, подавшие жалобу, не согласились с этим решением и направили отзыв в совет палаты.